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Koronavirüs

Delta varyantıyla mücadele eden İsrail'de 40 yaş üstü için üçüncü doz aşı uygulaması başladı

“Delta’yı durduralım”

20 Ağustos 2021 12:47

İsrail Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, ülkede 40 yaş üstünün gelecek haftadan itibaren üçüncü doz Koronavirüs aşısı yaptırabileceğini duyurdu.

En hızlı Koronavirüs aşılama programı uygulayan ülkelerden biri olan İsrail, delta varyantı nedeniyle vaka sayılarında artışla karşı karşıya. Vakaların yeniden kontrol altına alınması için üçüncü doz aşı uygulamasına geçildi.

Sağlık Bakanı, 40 yaş üstünün gelecek haftadan itibaren aşı olabileceğini söyledi ve “Delta’yı durduralım” mesajını verdi.

İsrail'de üçüncü doz uygulaması 50 yaş ve üstü için başlamıştı. 

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