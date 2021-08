Delta plus varyantı, İsrail'de de görüldü

İsrail’de, Covd-19’un Hindistan’da ortaya çıkan delta plus mutasyonu ilk kez tespit edildi.

Delta Plus’ın İsrail'e yurt dışından gelen aşılı bir yolcuda tespit edildiği belirtilirken, yolcu ile temaslı olan diğer bir kişinin ise test sonucunun beklendiği aktarıldı.

İsrail medyasında yer alan bazı haberlerde ise, Delta Plus’ın şu ana kadar 4 kişide tespit edildiği aktarıldı.

Hükümet, vakaların artmasının ardından İsrail'e gelen tüm yolcuların aşılanmış olsalar bile, Covid-19 test sonuçları negatif çıkana kadar karantina zorunluluğu getirdi.

Delta plus varyantı nedir?

bulaşıcılık oranı diğer varyantlara göre daha yüksek olan Delta varyantı ile bağlantı delta plus (artı) varyantınınDelta Plus varyantının, diğer varyantlara göre daha bulaşıcı olan ve hastalığın daha ağır seyrettiği Delta varyantı ile bağlantılı olduğu belirtiliyor. İlk olarak Avrupa'da tespit edilen yeni Delta Plus, Hindistan'da "endişe verici varyant" kategorisine alınmıştı. Bilim insanları bu varyantın riskleri konusunda kesin yargıya varmak için henüz erken olduğunu söylüyor.

