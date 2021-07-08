Delta Almanya'da baskın varyant oldu

Daha kolay ve hızlı bulaştığı belirtilen koronavirüsün Delta varyantı, Almanya'yı da etkisi altına aldı. Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) Çarşamba gecesi yapılan açıklamaya göre, 21-27 Haziran tarihleri arasında tespit edilen tüm koronavirüs vakalarının kaynağı yüzde 59 oranıyla Delta varyantı.

Enstitüden yapılan açıklamada, Delta varyantının yayılma hızının bir haftada neredeyse iki kat arttığına işaret edilerek, PCR testi sonuçlarına göre yeni korona enfeksiyonlarının yaklaşık üçte ikisinin Delta varyantı (B. 1.617.2) kaynaklı olduğuna işaret edildi. Enfeksiyonların üçte birinin ise geçen kış Almanya'da etkili olan Alfa mutantı kaynaklı olduğu belirtildi. Alfa mutantının genel korona vakalarındaki payı Mayıs ayı sonunda yüzde 91 olarak tespit edilmişken, Haziran ayı sonunda bu oranın yüzde 33'e gerilediği belirlendi. RKI, diğer virüs varyantlarının ise Almanya'da etkili olmadığını kaydetti.

Nasıl önlenir?

Delta varyantının yayılmasının önüne geçebilmek için önlemleri aksatmamak gerektiğini belirten Alman İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Christine Falk, testlere devam edilmesi ve maske kullanımı gibi kurallara mutlaka uyulması tavsiyesinde bulundu. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Falk, önlem alınmazsa yeni mutantın daha hızlı bir şekilde yayılacağını kaydetti.

Prof. Dr. Falk, RKI verilerine yönelik değerlendirmesinde Delta varyantının Almanya'da halen düşük seyreden insidans sayılarını olumsuz yönde etkileyebileceğine işaret ederek "Vaka sayıları düştü ancak yeni vakaların çoğu Delta'ya dayanıyor. Salı gününden itibaren de rakamlar tekrar artışa geçti" dedi. Şu an için Delta varyantının daha fazla insanın tekrar enfekte olmasına yol açacağından hareket edilebileceğini kaydeden Prof. Falk, "Çünkü (bu) virüsün bir kişiden diğer kişiye geçmesi kolay" diye konuştu.

Falk, Avustralya'dan verdiği bir örnekle konuya açıklık getirdi. Avustralya'nın kendisini "Koronadan arınmış ülke" ilan ettiğini hatırlatan Falk, ancak Delta ile enfekte olmuş bir uçak mürettebatının bir alışveriş merkezinde diğer insanlara virüsü nasıl kolayca bulaştırdığının bir animasyonla gözlemlendiğini söyledi. Falk, söz konusu kişinin yanındaki kişilere virüsü kolayca aktardığının görüldüğünü belirterek "Çünkü Avustralya'da artık maske zorunluluğu yok" dedi. Virüsün Alfa varyantının ise bu kadar kolay bulaşmadığını ifade eden Falk, "Bu, Delta'nın birkaç virüs parçacığıyla bir insanı enfekte edebileceği anlamına geliyor. Ve Almanya'da hâlâ aşılanmamış veya tamamen aşılanmamış insanların oranı çok yüksek. Yani burada maske olmadan hiçbir şekilde korunmak mümkün değil" dedi.

Falk, mesafe, hijyen ve havalandırma kurallarına uyulması, düzenli olarak test yapılması durumunda Delta varyantının yayılmasının önemli ölçüde önüne geçilebileceğinin altını çizdi.

Önlemler yeniden sıkılıştarılır mı?

Birçok uzman, artan aşılama oranlarına rağmen Delta yayılımının artmasıyla eğilimin tersine çevrilmesinden korkuyor. Bu durum Mayıs ayında İngiltere'de gözlemlendi. Falk, "Eğer şimdi makul davranacak olursak, her şeyin kendiliğinden düzelmeyeceğini bir kez daha düşünmemeliyiz" diye uyardı. "Çünkü bunu daha önce de yaşadık" diye konuşan uzman, "Şu sıralar futbol ya da özel toplantılar olsun, önlem alınmadan etkinlikler yapan insan gruplarını görüyoruz. Ama bu varyant varken bunlar iyi bir fikir değil. Yine hafif önlemlerle insidans sayılarını küçük tutabiliriz" dedi.

Rakamların yeniden tavan yapması halinde önlemlerin tekrar sıkılaştırılması gerektiğini savunan Falk, "Yani şunu söylemelisiniz: İnsanlar, şimdi harekete geçin. Mümkün olduğunca akıllı davranın" diye konuştu.

Delta varyantının da muhtemelen Alfa kadar hastalığa neden olduğunu kaydeden Alman bilim insanı, "Bu virüse karşı bir saniye bile tedbirsiz davranılmamalı ve Alfa varyantından daha zararsız olduğu düşünülmemeli. Aksi takdirde, bunun ağır bir bedeli olabilir” dedi.