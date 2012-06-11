'Deliler' başkanını seçti!

Çanakkale'de kendilerini “deli” olarak tanımlayan bir grup, “Dünya Deliler Günü” etkinlikleri kapsamında yeni başkanlarını belirledi.

Resmi olmayan ancak kendilerini dernek statüsünde gören çeşitli meslek gruplarında yer alan yaklaşık 50 kişi, otobüsle geldikleri Lapseki ilçesindeki Dumanlı Dağ'da “Deliler Günü” nedeniyle piknik yapıp, başkanlarını seçti.

Seçim öncesi derneğe katılmak isteyenler arasında yapılan değerlendirmede “yeterli” görülen kişiler, alınlarına basılan mühürle üye olarak kabul edildi.

Mevcut başkan Metin Kaya ile Necati Sakin ve Recai Kaya'nın başkanlık için yarıştığı seçimde oy pusulası olarak erik, kiraz ve kayısı kullanıldı.

Seçimin sonunda Metin Kaya en fazla oyu alarak, “Deliler Derneği”nin yeniden başkanı seçildi.

Kendisine oy veren herkese teşekkür eden Kaya, “En büyük deli benim” dedi.