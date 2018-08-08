Delik ayakkabılı veliaht; Prens Harry

T24

İngiliz kraliyet ailesinin veliahtı Prens Harry, katıldığı bir düğünde altı delik ayakkabılarıyla görüntülendi. Harry’nin ayakkabısının delik olması, sosyal medyada da gündem oldu.

Prens Harry, eşi Meghan Markle ile birlikte cumartesi günü yakın arkadaşı Charlie van Straubenzee ve Daisy Jenks’in düğününe katıldı. 33 yaşındaki prensin düğünde giydiği ayakkabının altının delik olduğu ise dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Prensin delik ayakkabıları sosyal medyada gündem olurken; Harry’nin aynı ayakkabıları geçen yıl Londra’daki Trafalgar Meydanı’nda düzenlenen bir törende de giydiği hatırlatıldı.