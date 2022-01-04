Delhi'de Omicron alarmı: Hafta sonları sokağa çıkma yasağı ilan edildi

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Hindistan'ın başkenti Delhi'de Omicron varyantının etkisiyle vaka sayılarının tırmanmasının ardından hafta sonları sokağı çıkma yasağı ilan edildi.

Hindistan'da Koronavirüs vaka sayıları bir hafta içinde dört katına çıktı. Delhi Eyalet Bakanı Arvind Kejriwal da maskesiz bir seçim mitingi düzenledikten sonra virüse yakalandı. Delhi'de de günlük vaka sayıları 4 binin üzerine çıktı.

Delhi yetkilileri iş yerlerinin çoğunun çalışanlarının yarısını evden çalıştırmasının zorunlu olacağını belirtti. Bu düzenlemelere devlet dairelerinin de dahil olacağı ifade edildi.

Delhi'de son 8-10 günde 11 binden fazla yeni Koronavirüs vakası görüldü. Bu hastalardan 350'sinin hastanede tedavi gördüğü, 124'üne oksijen desteği sağlandığı ve 7'sinin solunum cihazına bağlı olduğu belirtildi.