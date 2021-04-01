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Devlet Bahçeli’yi ifadeye çağıran hâkim hakkında inceleme başlatıldı

01 Nisan 2021 11:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret davasında, Bahçeli'yi mağdur sıfatıyla ifade vermesi için mahkemeye çağıran hâkimle ilgili inceleme başlatıldı.

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