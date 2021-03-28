Yargıda "Devlet Bahçeli" gerilimi: Ankara'ya gönderilen yazı iade edildi

Sakarya Hendek’te bir mahkeme, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ifadesini mağdur sıfatıyla almak için Ankara’ya yazı gönderdi. Ankara’daki mahkeme “Bahçeli’nin ifade verip vermeyeceği konusunda düşüncesinin sorulması” gerektiğini belirterek, yazıyı iade etti.

ankaragazetecisi.com’dan Alican Uludağ’ın haberine göre, Hendek 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bir vatandaş hakkında Devlet Bahçeli’ye hakaret ettiği iddiasıyla dava açıldı. Mahkeme de bu kapsamda, Bahçeli’nin mağdur sıfatıyla ifadesinin alınması için Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi’ne talimat evrakı gönderdi. Bahçeli’nin “bir siyasi partinin genel başkanı ve milletvekili olması nedeniyle evrakın yeniden değerlendirilmesi” talebiyle iade eden Ankara’daki mahkeme, gerekçesinde şunları yazdı:

“İlgi sayılı talimatınız ile mağdur Devlet Bahçeli’ye twitter üzerinden hakaret edildiği iddiasıyla açılan kamu davası nedeniyle mahkememize gönderilen istinabe evrakında müştekinin beyanının alınması ve gelmediği takdirde zorla getirilmesi istenilmekle; mağdurun bir siyasi partinin genel başkanı ve milletvekili olması, olaya ilişkin doğrudan bir görgüsünün bulunmaması ve suçun da uzlaşmaya tabi olmaması hususları gözetilerek, istinabe evrakının yeniden değerlendirilmesi, uygun görüldüğü takdirde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, ‘Milletvekili olan müştekinin dava konusu olay nedeniyle şikâyetçi olup olmadığı, davaya katılmak ve beyanda bulunmak isteyip istemediği yönündeki düşüncesinin mahkememize iletilmesi’ şeklinde müzekkere yazılmasının uygun olup olmayacağı yönünde mahkememize bilgi verilmesi…”

"Normal Türk vatandaşlarından hiçbir ayrıcalığı yok"

Hendek 1. Asliye Ceza Mahkemesi, talimat evrakını Bahçeli’nin ifadesinin alınması talebiyle yeniden Ankara’ya gönderdi. Hendek hâkimi, iade yazısında şunları kaydetti:

“Her ne kadar müşteki milletvekili ve bir siyasi partinin genel başkanı olsa da kanun ve yargılama önünde normal Türk vatandaşlarından hiçbir ayrıcalığı yoktur. Kanunun getirmiş olduğu uygulama ise müştekinin mahkemece beyanının alınması usulüdür. Bu nedenle yazmış olduğumuz talimat gereğince müştekiye bizzat davetiye çıkarılarak, mahkemenizce ifadesi alınmak suretiyle şikâyet ve delillerinin sorulması yahut mahkemenize şikayet ve delillerine ilişkin kendisi ve ya vekili dilekçe sunar ise de, sunmuş olduğu dilekçe ile birlikte talimat yazımızın kapatılarak mahkememize iadesi rica olunur.”

Devlet Bahçeli’nin ifadesi için düşüncesinin sorulmasını isteyen Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi yargıcının, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edildiği, daha sonra HSK tarafından Aralık 2016’da göreve iade edildiği bildirildi.