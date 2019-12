Dekoltede her geçen gün daha cömert

'Benim Adım Aşk' adlı albümünün üçüncü klibini 'Kıskıvrak' adlı şarkısına çeken Sibel Can, dekolte vermedeki cömertliğini her geçen gün arttırıyor.Yönetmenliğini Eyüp Dirlik'in yaptığı klip çekimleri sırasında Sibel Can bir üzüm bağında, hasat yaptı ve üzüm ezdi. Çekimler sırasında çok eğlenen ve şarkının ruhuna uygun oyunculuk da sergileyen sanatçı' Bu klip çekimleri benim için terapi gibi oldu. Bu güzel ortamda, doğayla iç içe stres attım' dedi.Sibel Can klip çekimleri sırasında birbirinden seksi pozlarda vermeyi ihmal etmedi. Ünlü şarkıcı boşanma kararının hemen ardından konserinde derin bacak yırtmacı ile fotoğraflanmış ve konuşulmuştu. Can klip çekimlerinde aynı derin bacak yırtmacını kullanmayı ihmal etmedi.