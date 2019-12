'Değişimleri kaçıran lider zalime dönüşür'

T24 - İstanbul'da "Değişim Liderleri Zirvesi''nde konuşan Başbakan Erdoğan "Lider, aynı zamanda, değişen, değişime ayak uyduran kişidir" dedi



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dünya liderlerine "Toplumun değişim taleplerine kulak tıkayan, toplumun arzu ve taleplerine duyarsız kalan her lider, değişim rüzgarı karşısında er ya da geç yenilgiye uğrayacaktır" şeklinde seslendi. Sabah gazetesinde yer alan haber şöyle:



İstanbul Üniversitesi ve Türk Gelecek Araştırmaları Vakfı işbirliğiyle düzenlenen Değişim Liderleri Zirvesi dün İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı. İstanbul'un, uluslararası politik karar alma merkezlerinden biri haline gelmesini hedefleyen ve İstanbul Dünya Politik Forumu'na dönüşmesi tasarlanan zirvenin açılışında söz alan Başbakan Erdoğan; Türkiye'nin Müslüman, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olduğunu kaydederek, "Türkiye, mevcut rejimiyle, demokrasi tecrübesiyle, bugün ulaştığı ileri demokratik standartlarla, değişimi yöneten iradesiyle, İslam ile demokrasinin yan yana olabileceğini tüm dünyaya başarılı şekilde göstermiştir" dedi. Ortadoğu'da son dönemde yaşanan ve yüksek sesle dile getirilen değişim talebinin batıdan ve kuzeyden gerekli desteği bulamadığını kaydeden Erdoğan, "Irak'ın demokratikleştirilmesi için uluslararası toplum tarafından ortaya konan iştiyak (güçlü arzu), Ortadoğu'dan, Kuzey Afrika'dan yükselen değişim ve demokrasi taleplerinden ne yazık ki esirgenmiştir" diye konuştu. Erdoğan, demokrasi taleplerine duyarsız kalınmasının küresel sosyal ve siyasal krizleri tetikleyeceğini ve bunun faturasının ağır olacağını söyledi. Erdoğan, Libya veya bir başka ülkeye yapılacak NATO müdahalesinin faydasız olmasının ötesinde tehlikeli sonuçlar doğurabileceği kaygısını taşıdığını kaydetti. Liderin toplumdaki değişimi iyi okuması gerektiğini belirten Erdoğan, Mevlana'nın "Dünle beraber gitti cancağızım/ Ne kadar varsa düne ait/Şimdi yeni şeyler söylemek lazım" sözlerini söyleyerek, "Bugün sanal tehditlerle, sanal tehlikelerle insanları korkutma, sindirme, değişimi erteleme değil; derhal değişim sürecini başlatma zamanı" diye konuştu.





'REFAH DA KÜRESELLEŞMELİ'



Erdoğan, şöyle devam etti: "Dünyanın küresel bir köye dönüştüğü böyle bir çağda, refahın, adaletin, barış ve demokrasinin küreselleşmemesi, insanlık adına acı sonuçlar doğuracaktır ve nitekim de doğuruyor. Değişim olumlu yönde olabileceği gibi, olumsuz yönde de seyredebilir. İşte onun için lider, değişime hükmedebilen, değişimi kontrol edebilen, değişime istikamet çizen kişidir. Lider, aynı zamanda, değişen, değişime ayak uyduran kişidir. Değişimin gerisinde kalan, dünyanın gittiği istikametin, halkının gerisinde kalan lider, öncü olmaktan çıkar ve bir zalime dönüşür. Her lider, değişimin önünde durulmayacağını, değişime set çekilemeyeceğini görmek durumundadır. Toplumun değişim taleplerine kulak tıkayan, toplumun arzu ve taleplerine duyarsız kalan her lider, değişim rüzgarı karşısında er ya da geç yenilgiye uğrayacaktır. Lider koltuğa zenginlik katan kişidir, koltuktan zenginlik kazanan kişi değildir.'' Erdoğan konuşmasının ardından zirve katılımcılarıyla ikili görüşmeler yaptı. Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Al-Hashemi, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Bakir İzzet Begoviç ve Kosova Başbakanı Hashim Thaçi ile bir araya geldi.





Lavrov'dan övgü



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin "İslam ve demokrasinin bir arada olabileceğine" yönelik en iyi örneği oluşturduğunu söyledi. Lavrov, Kuzey Afrika ve bazı Ortadoğu'daki olayları değerlendirdiği TV programında İslam ve demokrasinin bir arada olamayacağı eleştirilerine katılmadığını belirtip Türkiye'yi örnek gösterdi.





'Değişim liderleri' buluşması



Zirvenin açılışına, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Başbakanı Mykola Azarov, Kosova Başbakanı Haşim Taçi, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Bakir İzzetbegoviç, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner