'Değişime dirençli şirketler ortadan kalkacak'

The Institute for Global Futures Başkanı, Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Ofisi eski Danışmanı James Canton, Türk şirketlerinin yüzde 25'inin değişime çok dirençli olmaları nedeniyle gelecekte varolamayacağını savundu.



Siemens IT Çözümleri ve Hizmetlerinin düzenlediği Siemens IT Conference'de konuşan Canton, farklı bir gelecek ve aşırı zorluklar bulunduğunu, daha esnek olmak gerektiğini, geçmişe kıyasla önümüzdeki 10 yılda daha fazla inovasyon, risk ve fırsatların olacağını ifade etti.



Canton, IT çözümlerine yatırım yaparak iş dünyasının devam etmesini sağlamanın da risk olduğunu vurgulayarak, "Bizi zorlayacak başka şeyler de olacak. Değişim dalgasının bir adım önünde olmak gerekiyor" dedi.



Gelecek trendlerini öngörebilmenin büyük önem taşıdığını kaydeden Canton, Türkiye'de çok genç bir nüfus bulunduğunu, bu ülkede eğitime ağırlık verilerek geleceğin liderlerine yatırım yapılabileceğini, gelecekte bazı ülkelerin Türkiye'den yetenek bulmaya çalışacağını anlattı.



Yeniliklerin artık çok daha hızlı ortaya çıkacağını belirten Canton, "Türk şirketlerinin yüzde 25'i değişime çok dirençli olduğundan gelecekte kalamayacaklar. Bu şirketler ya ortadan kalkacak ya da birleşecek. Dışarıdaki şirketler de Türk piyasasına girecek. Geleceğin haritasını sizlerle belirleyebilecek çok sayıda ortak var. Yenilikçi olun, uyum sağlayın ya da ölün" şeklinde konuştu.



Canton, her yıl Hacker'lerle ilgili faaliyetlerde yüzde 150-200 artış olacağını düşündüklerini ifade ederek, şirketler için güvenlik konusunu ele almanın büyük önem taşıdığını kaydetti. Giderek gelişen küresel yenilikçi inovasyon ekonomisine hazırlanmak gerektiğini belirten Canton, "Daha fazla fırsat, daha fazla risk hep karşımızda" dedi.

Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri Direktörü Ali Rıza Ersoy da Siemens IT Conference'yi Türkiye'de teknolojinin iş hayatı içinde daha yoğun ve daha verimli kullanılması adına düzenlediklerini belirterek, "Teknolojinin iş hayatının farklı alanlarına doğru şekilde entegre edilebilmesinin hepimiz için çok önemli olduğunu biliyoruz. Bazen teknoloji firmaları en yeni teknik olanakların cazibesine kapılıp iş dünyasının gerçek ihtiyaçlarını görmezden gelebiliyor" diye konuştu.



Yeşil IT



Siemens A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin Gelis ise "yeşil IT" konusunun önemine dikkati çekerek, IT şirketlerinin ve kurumların IT merkezlerinin büyük miktarda enerji tükettiklerini, bunun sonucunda hem salınan karbondioksitle çevreye zarar verildiğini hem de yüklü elektrik faturalarıyla karşı karşıya kalındığını söyledi.



Gelis, "Günümüzde şirketler 'transformational IT' olarak bilinen çözümlere yöneliyorlar. Yani çevreye daha duyarlı, daha az enerji tüketen, daha az soğutma gerektiren, ömrünü tamamladığında çevreye duyarlı bir şekilde imha edilen veya geri dönüştürülebilir ürünlerin peşindeyiz. Amacımız, IT sektörünün karbon salınımını azaltarak yaşanabilir, sürdürülebilir bir dünya yaratma çabalarına gerekli desteği verebilmek" diye konuştu.



Konferans kapsamında gerçekleştirilen "İş Dünyasının Pusulası IT" oturumunda konuşan Turkcell Teknoloji Genel Müdürü Semih İncedayı da, birkaç ay içinde 3G'ye geçileceğini hatırlatarak, 3G'nin uygulamasının 5-6 ay süreceğini bildirdi. İncedayı, 3G'nin hayatımıza hız ve yeni iş modelleri getireceğini anlattı.



Akbank Bilgi Teknolojilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Özlü ise teknolojinin en çok kullanıldığı sektörlerden birinin bankacılık olduğunu, ödeme sistemleri tarafında önlerinde çok yeni imkanların bulunduğunu, cep telefonlarının ödeme aracı olarak kullanılmasının konuşulduğunu belirtti.



Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Strateji Grubu Başkanı Yahya Üzdiyen de medyada teknolojiyi her alanda kullandıklarını belirterek, enerjide teknolojinin kullanıldığını, ancak bu kullanımın yoğun olmadığını, alternatif enerji kaynaklarının IT ile daha verimli kullanılabildiğini söyledi.