Fındıklı'da kadınlar arası 'Viçe': Pandemi ile nasıl başa çıktıklarını anlattılar

Dünya Kadın Yürüyüşü 5. Uluslararası Eylemi nedeniyle Rize Fındıklı'da yaşayan ve üreten kadınlar bir belgesel hazırladı. Dünya Kadın Yürüyüşü'nün Youtube hesabından yayınlanan belgeselde, üreten kadınların tüm dünyada etkili olmaya devam eden yeni tip Koronavirüs pandemisi döneminde kadınların yerel deneyim ve yaşamın sürdürülmesi için mücadelesi anlatıldı. Kadınlar üretirken aralarında oluşan dayanışmayı, imeceyi (viçe) anlattı.
Kadınlar, "Fındıklı'da meci devam ediyor. Yaşamak için direniyor, dönüştürmek için yürüyoruz" dediler.