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Yaşam

Değerli eşya bulamayan hırsızlar buzdolabındaki kıymayı çaldı

Sabıka kaydı bulunan hırsızlar, 7 kilo kıyma ve 2 kilo kuşbaşı etle yakalandı

06 Aralık 2015 21:47

Samsun'da evlerden para ve altın hırsızlığından çok sayıda suç kaydı bulunan 3 kadın, girdikleri evden çalacak altın ve para bulamayınca buzdolabındaki 7 kilo kıyma, 2 kilo kuşbaşı et ve 1 adet battaniye çaldı.

İHA'nın haberine göre, Samsun'un İlkadım ilçesisi Kadifekale Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı bulunan J.P.(19), E.G.(18) ve B.Y.(15), kapısını özel aparatla açtıkları M.B.'nin (52) evine girdi. Evde çalacak altın ve para bulunmayan hırsızlar, buzdolabından 7 kilo kıyma ve 2 kilo kuşbaşı et ile 1 adet battaniye çaldı. 

Vatandaşların "Evlerin kapılarını kurcalayanlar var" ihbarı üzerine olay yerine giden İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, kovalamaca sonucu J.P., E.G. ve B.Y.'yi yakaladı. Yakalanan hırsızlarla birlikte çaldıkları kıyma, battaniye ve kapı açmada kullandıkları özel aparat ele geçirildi. B.Y., Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne J.P. ile E.G. ise Gazi Polis Merkezi'nce tespit edildi. İfadesi alınan hırsızlar, savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

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