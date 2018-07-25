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"Defne Samyeli'nin annesi kalp krizi geçirdi" iddiası

Kalbi durduğu ifade edilen Sendegül Samyeli'nin kalbine stent takıldığı belirtildi

25 Temmuz 2018 12:52

Oyuncu ve sunucu Defne Samyeli’nin annesi Sendegül Samyeli'nin kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Ses sanatçısı Onur Akay, Defne Samyeli’nin annesi Sendegül Samyeli’nin evde kalp krizi geçirdiğini iddia etti. Cem Yılmaz’ın  sevgilisi Defne Samyeli'nin ve ailesinin bir an olsun yanlarından ayrılmadığını söyleyen Akay, “Defne Samyeli’nin annesi Sendegül Samyeli evde kalp krizi geçirdi" dedi.

Samyeli'nin acil olarak annesini hastaneye kaldırdığı ancak annesinin kalbinin durması üzerine zor anlar yaşadığı ifade ediliyor. Sendegül Samyeli'nin doktorların müdahalesiyle hayata döndürüldüğü aktarılırken, hemen ameliyata alındığı ve kalbine stent takıldığı bildirildi.

Öte ayndan Akay, "Cem Yılmaz'ın da sevgilisi Defne Samye’linin ve annesinin başından bir an olsun ayrılmıyor” ifadesini kullandı.

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