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Defne Samyeli ve kızı Cem Yılmaz'ın yeni filminin kadrosuna katıldı

Karakomik Filmler projesi 2019 Ocak ve Mart aylarında vizyona girecek

28 Ağustos 2018 17:43

Cem Yılmaz’ın 2019 yılında vizyona girecek yeni projesi Karakomik Filmler’in kadrosuna Mazhar Alanson, Defne Samyeli ve Samyeli’nin kızı Deren Talu da katıldı.

Mazhar Alanson filmde zengin bir adamı, Samyeli ise onun eşini canlandıracağı öğrenildi. Deren Talu ise bu ikilinin kızı rolünde yer alacak.

NTV’nin haberine göre, filmde bir polis memurunu canlandıracak olan Cem Yılmaz, 2 filmden oluşan sinema serisinin aynı zamanda yönetmen koltuğunda da oturuyor. Karakomik Filmler projesi 2019 Ocak ve Mart aylarında vizyona girecek.

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