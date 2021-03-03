Defne Samyeli ev sahibi Yusuf Araz'a karşı korunma talebinde bulundu

Ev sahibi Yusuf Araz’ın iki yıllık kira borcunu ödemediği iddiasıyla oturduğu evden tahliyesine karar verilen ve ardından borcunu ödeyerek tahliyesini erteleten Defne Samyeli’nin mahkemeye ev sahibinden korunma talebiyle başvurdu.

İşadamı Yusuf Araz, Kemerburgaz’daki evinde oturan kiracısı Defne Samyeli’nin 2019 Mart ayından itibaren kirasını ödemediği iddiasıyla haciz işlemleri başlatmıştı. Araz, Samyeli’ye evden tahliye edilmesi için açtığı davayı da kazanmıştı. Samyeli ise kira borçlarını ödeyerek, evden tahliyesini 3 aylık süre ile erteletmişti. Öte yandan oyuncu, savcılığın takipsizlik kararına rağmen Türkiye önünde kendisini şantajcı gibi gösterdiği iddiasıyla ev sahibine açtığı tazminat davasını geçen ay kazandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Samyeli, son olarak da mahkemeye başvurarak korunma talebinde bulundu. Samyeli’nin avukatının dilekçesinde şu detaylar dikkat çekti:

“Yusuf Araz ile avukatı, Defne Samyeli’yi küçük düşürücü, saygınlığını ve itibarını zedeleyici demeçler vermiştir. Samyeli, bir kadın olarak sistematik bir şekilde baskıya maruz kalmıştır.”

Mahkeme, taraflar arasında aile bağının bulunmaması ve tek taraflı ısrarlı takibin olmaması gerekçesiyle Samyeli’nin bu talebini reddetti.