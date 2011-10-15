Defne Samyeli boşandı



T24- Boşanma sürecinde birbirleri hakkında ağır iddialarda bulunan Defne Samyeli-Eren Talu çifti, sürpriz bir şekilde anlaştılar ve karşılıklı açtıkları davaları geri çekip boşandılar.

Vatan'ın haberine göre, Sunucu Defne Samyeli ile mimar Eren Talu, 1995 yılında evlendi, çiftin bu evlilikten, “Deren” ve “Derin” adını verdikleri 2 çocukları dünyaya geldi. Mutlu evlilik sürerken 2009’un Ekim ayında Samyeli’nin açtığı boşanma davası herkesi şaşırttı.





Ünlü sunucu, eşi Talu’yu, kendisine karşı “psikolojik şiddet” uygulamakla suçladı, boşanma karşılığında 1.5 milyon TL tazminat talep ederek, kızlarının velayetini istedi.





Talu’nun yanıtı ise ağır oldu, eşini “sadakatsizlikle” suçladı. Dava sürerken Talu’nun, kendisi gibi mimar olan sevgilisi Serap Şenyüz’den Miami’de kız çocuğu dünyaya geldi. Birbirlerine karşılıklı ağır suçlamalarda bulunan çift, sürpriz bir şekilde “anlaşmalı” olarak boşandı. Dün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gelen çift, duruşmalarının görüleceği salonun önünde bir süre birbirleriyle ve avukatlarıyla sohbet etti. Yaklaşık 10 dakika süren duruşmada mahkeme çiftin boşanmasına karar verdi.





Mahkeme iki çocuğun velayetini Defne Samyeli’ne bıraktı. Samyeli tüm tazminat taleplerinden vazgeçerken çiftin iki kızlarının masraflarının baba Eren Talu tarafından karşılanmasına karar verildi. Duruşmanın ardından Samyeli ile Talu, salondan birlikte çıktı ve birbirlerine sarılıp öpüştükten sonra ayrıldı.