Defne Joy Foster'in eşi Survivor'a katıldı

T24

Ilıcalı’ya “evet” dedi

Şimdi “Survivor” adasında

Hürriyet gazetesinin ilavesi Kelebek'te yayımlanan habere göre, Defne Joy Foster’ın “Yok Böyle Dans” programından elendikten bir hafta sonra hayatını kaybetmesiyle yıkılan Acun Ilıcalı, Foster’ın görüntü yönetmeni eşi İlker Yasin Solmaz’ı kendi ekibine kattı. Foster’ın ani ölümü ve ardından çıkan haberler nedeniyle zor günler geçiren Solmaz’a “Gel ekibimize katıl” diyen Ilıcalı, “evet” yanıtı aldı.Acun Ilıcalı’nın teklifini kabul eden Solmaz, artık “Survivor Ünlüler ve Gönüllüler” programının çekim ekibinde... Geçen pazar 14 yarışmacıyla beraber Dominik Cumhuriyeti’ndeki ıssız adaya uçan ılker Yasin Solmaz, “Survivor”ın kamera arkası görüntülerinden sorumlu.