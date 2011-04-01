T24 LogoT24 Logo
Magazin

Defne Joy Foster'in eşi Survivor'a katıldı

Acun Ilıcalı, 'Yok Böyle Dans'tan elendikten bir hafta sonra hayatını kaybeden Defne Joy Foster’ın eşi İlker...

01 Nisan 2011 03:00

T24 - Acun Ilıcalı, “Yok Böyle Dans”tan elendikten bir hafta sonra hayatını kaybeden Defne Joy Foster’ın eşi İlker Yasin Solmaz’ı “Survivor” ekibine kattı.



Ilıcalı’ya “evet” dedi

Hürriyet gazetesinin ilavesi Kelebek'te yayımlanan habere göre, Defne Joy Foster’ın “Yok Böyle Dans” programından elendikten bir hafta sonra hayatını kaybetmesiyle yıkılan Acun Ilıcalı, Foster’ın görüntü yönetmeni eşi İlker Yasin Solmaz’ı kendi ekibine kattı. Foster’ın ani ölümü ve ardından çıkan haberler nedeniyle zor günler geçiren Solmaz’a “Gel ekibimize katıl” diyen Ilıcalı, “evet” yanıtı aldı.


Şimdi “Survivor” adasında

Acun Ilıcalı’nın teklifini kabul eden Solmaz, artık “Survivor Ünlüler ve Gönüllüler” programının çekim ekibinde... Geçen pazar 14 yarışmacıyla beraber Dominik Cumhuriyeti’ndeki ıssız adaya uçan ılker Yasin Solmaz, “Survivor”ın kamera arkası görüntülerinden sorumlu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24