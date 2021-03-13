Defne Akman 'seks sahnelerinin gölge yönetmenleri'ni yazdı: Ekranda gördüklerimiz çoğu zaman gerçek olmayabiliyor

Oksijen gazetesi yazarı Defne Akman, Netflix’in izlenme rekorları kıran dizisi Bridgerton’ın en şehvetli sahnelerinden birinin erkeğin kadına merdivende oral seks yaptığı an olduğunu belirterek, sahnenin kusursuz bir şekilde akması için temas koordinatörü Lizzy Talbot ile çalışıldığını belirtti ve "Oyuncularla birebir görüşüyor. Böylece hem onların rahat ve net olmalarını sağlıyor hem de fiziksel koreografideki sınırları anlıyor. Üstelik, gerektiğinde oyuncu adına araya girmeye hazır olduğunu göstermiş oluyor. Bu, yönetmen ve oyuncularla birlikte yürüttüğü çalışmanın temeli" dedi.

Akman, temas koordinasyonunun göründüğü kadar seksi olmayan fiziksel hazırlıkları da kapsayabildiğin belirterek, "Ekranda gördüklerimiz ise çoğu zaman gerçek olmayabiliyor. Örneğin protez penis ve ten rengi iç çamaşırları, ipsiz erkek tangası ve cinsel organlara takılan peruk gibi aksesuarlar sıklıkla kullanılıyor. Örneğin Bridgerton’da pantolonun hızla çıkması gerektiği için, biri penis kılıflı diğeri kılıfsız olarak iki versiyonu var. Talbot, Anthony Bridgerton’ı canlandıran Jonathan Bailey’nin bir sahne sırasında fazla kuvvetli hareket etmesi sonucunda pantolonun yırtıldığını anlatıyor. Sette ilk başta şok yaşanmış, ardından kostümcüler yetişmiş" bilgilerini paylaştı.

Akman, temas koordinatörlerininin setlerin gereği olarak görüldüğünü belirterek, "Hatta belirlenen güvenlik standartları, kurallar ve protokol uygulanmayıp konu üstünkörü geçildiğinde oyuncular kendini rahatsız hissedebiliyor" yazdı.

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