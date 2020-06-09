Definecilerin zarar verdiği Dipsiz Göl yeniden su tutmaya başladı 

Gümüşhane'de define aranması için kazılarak zarar verilen, yörede Dipsiz Göl olarak anılan alanda, göl çanağındaki karın erimesiyle gölün su tuttuğu bildirildi.

Gümüşhane Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırları içindeki İstavroma Yaylası'nda bulunan alanda uzman görüşleri çerçevesinde düzenleme çalışmaları yapıldığı belirtildi. Çalışmalar sonucunda, gölün su tutmaya başladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Güncel durum itibarıyla göl çanağındaki karın erimesiyle gölün su tuttuğu görülmektedir. Sırt bölgesindeki karın erimesiyle bu oranın bir miktar daha artacağı öngörülmektedir. Alanda doğal ortamın oluşmaya başladığı, kurbağaların yüzdüğü görülmektedir.