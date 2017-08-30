"Deep Purple'ı reddetti"

Ritchie Blackmore, son bir konser için Deep Purple ile çalmayı istediğini söyledi. Ancak, grubun bas gitaristi Glenn Hughes verdiği bir röportajda David Coverdale ve Jon Lord’un daha önce Ritchie Blackmore ile iletişime geçmeye çalıştıklarını, ancak ulaşamadıklarını iddia etti.

Rolling Stone Avustralya’ya konuşan Hughes, “Jon’un hastalığının tanısı konulmadan 2 yıl önce, özel bir şekilde tekrar bir araya gelmeyi planladık. Fakat nedense başaramadık. Kimse Ritchie’ye ulaşamadı. Grubu toplamayı söyledikten sonra birleşmeyi çok denedik. Daha sonra Jon’un hastalığı ortaya çıktı ve uğraşmayı bıraktık” dedi.