Deep Purple'ı Osmanlı tapusuyla ikna ettiler

Dünyaca ünlü rock grubu Deep Purple önceki akşam KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da konser verdi. Konseri düzenleyen Yakın Doğu Üniversitesi, Rum tarafının “Bizden çalınan topraklarda konser vereceksiniz” propagandasına “Osmanlı’dan kalan tapuyla” cevap verdi. Grubun solisti Ian Gillan, geçen ay, “Müzik söz konusu olduğunda hiçbir zaman birinin ya da ötekinin safında olmadık” dedi ve konseri kesinleştirdi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, rock müziğin efsane grubu Deep Purple, Rum tarafının büyük itirazlarına rağmen KKTC’nin başkenti Lefkoşa’ya gelerek binlerce Kıbrıslı Türk’e unutulmaz bir gece yaşattı. Konseri organize eden Yakın Doğu Üniversitesi, Rumların “Bizden çalınan topraklarda konser vereceksiniz” propagandasına ‘Osmanlı Türk tapusuyla’ cevap verdi ve grubun tereddütlerini ortadan kaldırdı.

Deep Purple geçen ay KKTC konserini ilan edince, Rumların yoğun tepkisini çekti. Geçtiğimiz yıllarda Jennifer Lopez konserinin iptal edilmesini sağlayan Rumlar, aynı yöntemle Deep Purple’ı binlerce mail yağmuruna tuttu. Mail’lerden önemli bir bölümü, konserin 1974 öncesinde Rum mülkü olan yerlerde yapılacağı itirazı üzerineydi. Rumların yaptığı itiraz üniversitenin karşı atağı ile etkisiz kılındı. Üniversite Deep Purple’ın menajerine konser alanının Osmanlı döneminden kalan Türk tapusunu gönderdi. Deep Purple’ın solisti Ian Gillan, geçen ay, “Müzik söz konusu olduğunda hiçbir zaman birinin ya da ötekinin safında olmadık” dedi, konseri kesinleştirdi.

3 milyon liraya mal oldu

Ian Gillen, Roger David Glover, Steve Morse, Ian Anderson Paice ve Don Airey’den oluşan ünlü grup önceki akşam binlerce Kıbrıslı Türk hayranının karşısına çıktı. Deep Purple, adada yaşayan İngilizler başta olmak üzere Güney Kıbrıs ve Türkiye’den de çok sayıda hayranın geldiği konserde, ‘Hush’, ‘Perfect Strangers’, ‘Smoke On The Water’, ‘Into The Fire’ gibi unutulmaz şarkılarıyla kalabalığı coşturdu. Deep Purple konseri, üniversiteye 3 milyon liraya mal oldu. Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Günsel de Deep Purple grubuna Kıbrıs’a özgü Lefkara işlemeleri hediye etti. Rum medyası ise, tüm itirazlar ve girişimlere rağmen konserin “işgal topraklarında” gerçekleştiğini duyurdu.