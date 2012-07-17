Deep Purple üyesi John Lord hayatını kaybetti

John Lord hayatını kaybetti

Deep Purple'ın en ünlü bestelerinde imzası bulunan John Lord, yaşama veda etti.



Deep Purple müzik grubunun eski klavyecisi İngiliz müzisyen John Lord, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Lord’un resmi internet sitesinden duyurulan ölüm haberinde, uzun zamandır pankreas kanserinden mustarip rockçının akciğer embolisinden Londra’da yaşamını yitirdiği belirtildi.

Deep Purple’ın en ünlü bestelerinde imzası bulunan John Lord, 1968’de katıldığı gruptan 2002’de ayrılarak, kariyerine tek başına devam etmişti.

Lord, bu ayın başında Almanya’daki bir konserini iptal etmiş ancak internet sitesinde, bu iptalin endişelenecek bir durum olmadığı, sanatçının düzenli tedavisinin tahmin edilenden uzun sürdüğü ifade edilmişti