Deep Nostalgia nedir, nasıl kullanılır?

Günümüzden onlarca yıl önce çekilmiş bir fotoğrafın, video haline getirilmesini sağlayan Deep Nostalgia uygulaması sosyal medyada dikkat çekiyor.

Eski dönemlerde sadece özel günlerde yapılan bir eylem olarak bilinen fotoğraf çektirmek, günümüzde oldukça sıradan hâle gelmiş durumda. Günümüz teknolojisi sayesinde artık alışmış olunsa bile, aslında fotoğraf ve video çekmenin, oldukça yeni bir teknoloji olduğu biliniyor.



Webtekno'nun haberine göre, Deep Nostalgia uygulaması ise onlarca yıl önce yaşamış insanların tek bir fotoğrafından hareketli bir görüntü elde etmenizi sağlıyor.

Deep Nostalgia nedir?

MyHeritage tarafından geliştirilen ve yayınlanan Deep Nostalgia, aslında bir aile ağacı oluşturma uygulaması. Uygulamaya kişi kendisinden başlayarak sırasıyla ailesini ekliyor, görseller oluşturuyor ve aile özellikleri üzerinden dünyadaki diğer benzer kişileri bulabiliyor.

Aynı zamanda uygulama, eski fotoğrafları videoya dönüştürmeye de olanak sağlıyor. Uygulamanın algoritması aracılığı ile bir fotoğrafın, bazı hareketler yapması sağlanarak fotoğraf, hareketli bir görüntüye dönüştürülebiliyor.

Deep Nostalgia uygulaması üzerinden tamamen eğlence amacıyla kişi kendi aile soy ağacını oluşturabilir ve aile büyüklerinin eski fotoğraflarını hareketli birer görüntüye dönüştürebilir. Aile soy ağacı oluşturmadan da yalnızca siyah beyaz ya da renkli fotoğraflar yükleyerek bunları kısa videolara dönüştürmek mümkün.