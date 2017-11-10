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Kültür-Sanat

Dedesinden miras kalan pul koleksiyonunu sergiledi

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta 68 yaşındaki Hasan Gürdal, dedesinden miras kalarak devam ettirdiği pul koleksiyonunu Bülent Ecevit Üniversitesi'nde sergiledi

10 Kasım 2017 19:24

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta 68 yaşındaki Hasan Gürdal, dedesinden miras kalarak devam ettirdiği pul koleksiyonunu Bülent Ecevit Üniversitesi\'nde sergiledi.
İş adamı Hasan Gürdal, dedesinin başlattığı babasının da devam ettirdiği pul koleksiyonunu kendisi de sürdürdü. Osmanlı Devleti döneminden pulların bulunduğu koleksiyonda günümüze kadar bine yakın pul bulunuyor. Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fuaye Alanı\'nda sergilenmeye başlanan pul koleksiyonu öğrencilerden de ilgi gördü. Hasan Gürdal, sergiyi 10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Günü\'nde açtığı için mutlu olduğunu söyledi. Koleksiyonunu genç nesillere göstermekten mutlu olduğunu ifade eden Gürdal, şöyle dedi:
\"Koleksiyonu dedem başlatmış. Babam büyük bir miktarda devamını sağlamış. Onun vefatından sonra ben devam ettirdim. Ben de her ay düzenli olarak pullarımı alıyorum. Koleksiyonu muhafaza etmeye çalışıyorum. Bu koleksiyon 1908 yılından başlıyor. Yani en eskisi 109 yıllık. Osmanlı\'nın son döneminde birkaç pulumuz var. Cumhuriyetin ilk yılları ve 1920\'li yıllardan bu yana düzenli şekilde bir koleksiyonumuz var. Koleksiyonu dörtlü blok ve tekli pul şeklinde muhafaza etmeye çalışmışız. Aynen bu çalışmayı devam ettiriyorum. Burada hiçbirini ayırt etmek mümkün değil. Hepsinin ayrı bir anısı var. Torunuma bir pul defteri yaptım ve verdim. İnşallah heves eder de o da devam eder.\"

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