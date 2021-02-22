Dedesinden 700 yıllık kale miras kaldı: Vakıf kuracağız, burs vereceğiz, düğünlerimizi kalede yapmayı planlıyoruz

Osmanlı döneminde Trabzon Valiliği yapan büyük büyük dedesi Üçüncüzade Ömer Paşa'dan 700 yıllık Güzelhisar Kalesi miras kalan Şefika Seray Üçüncü, bir vakıf kuracaklarını ve öğrencilere burs vereceklerini belirterek, "Düğünlerimizi ve organizasyonlarımızı kalede yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

700 yıllık kalenin kendisinin de ferdi olduğu ailesine tescil edilmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Şefika Seray Üçüncü kaleyi nasıl değerlendirecekleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Aslen Trabzonlu olan ve Balıkesir’de ikamet eden Şefika Seray Üçüncü, büyük büyük dedesi Üçüncüzade Ömer Paşa’dan kendilerine 700 yıllık kale kaldığını belirterek, şunları söyledi: "Üçüncüoğlu sülalesindenim. 700 yıllık bir kalenin varisi olduğumu bana söyleseler ben inanmazdım. Ancak şu an bunun mutluluğu ve sevinci içerisindeyim. Bu olay çevremde de büyük bir ilgiyle karşılandı.

Trabzon’da başlayan bir ayaklanma nedeniyle saray tarafından burada görevlendiriliyor ve oraya vali olarak atanıyor. Oradaki ayaklanmayı bastırıyor. Onun akabinde tabiii dedem Üçüncüzade Ömer Paşa Trabzon’a yerleşiyor ve kendine saray yaptırıyor, orada bulunan arazilerden satın alıyor.

"Bize vasiyeti, gelirler kesinlikle şahsi olarak harcanmayacak"

Dedem Üçüncüzade Ömer Paşa Trabzon’da bir vakıf kuruyor. Vakfın gelirlerini etrafındaki fakir, fukaraya yardım ederek harcıyor. Kendi şahsi adına hiçbir şey yaptırmıyor.

Zaten dedemin de bize vasiyetidir; bu kaleden, bu topraklardan gelecek olan gelirler kesinlikle şahsi adımıza harcanmayacak. Bu gelirlerle fakire, fukaraya yardım edilecek, etrafımızı gözeteceğiz.

Kale bize teslim edildikten sonra kalenin girişine ‘Üçüncüoğlu Sarayı’ yazdıracağız. Ondan sonrasında buradan gelecek gelirleri öğrencilere burs vererek, ihtiyaç sahiplerine yardım ederek harcamayı düşünüyoruz.

Yine aynı zamanda bir kan bankası oluşturarak Kızılay'a 10 bin ünite kan vermeyi planlıyoruz. Bunların haricinde düğünlerimizi ve organizasyonlarımızı kalede yapmayı planlıyoruz." (İHA)