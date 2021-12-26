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Kültür-Sanat

Dedemin Gözyaşları'nın vizyon tarihi belli oldu

26 Aralık 2021 17:58

Daha önce, Kaçış 1950, Temel ile Dursun İstanbul’da, Parayı Bulduk isimli sinema filmlerini hayata geçiren yönetmen İhsan Taş'ın senaryosunu kaleme aldığı ve yönettiği dram filmi Dedemin Gözyaşları'nın çekimleri kısa süre önce tamamlandı. Filmin izleyici ile buuşacağı tarih, 18 Mart 2022 olarak açıklandı.

Oyuncu kadrosu şöyle: 

Başrolünde usta oyuncu Halil Ergün'ün yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda Erkan Petekkaya, Cem Kılıç, Seda Tosun, Elif Kaya, Turgay Tanülkü, Ali İpin, Aliye Uzunatağan, Sinem Yıldırım, Kubilay Eraslan, Eylül Akdağ, Kıvanç Erkan, Elif Güçkıran, Sinan Bengier, Hüseyin Elmalıpınar, Can Kolukısa, Yavuz Karakaş, Kerem İçyer, Evrim Polat, Emrah Doğan ve filmin çocuk yıldızı Ali Kürşat Uzun yer alıyor.

Filmin konusu 

NTV'de yer alan habere göre; Dedemin Gözyaşları filmi, şirin bir sahil kasabasında yaşayan Kemal'in (Halil Ergün), henüz bebekken anne ve babasını trafik kazasında kaybeden torunu Mustafa'yla (Ali Kürşat Uzun) olan hayatını anlatıyor. Mustafa on yaşındayken lösemiye yakalanınca, onu sevgiyle büyüten dedesi Kemal olağanüstü bir mücadeleye girer.

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