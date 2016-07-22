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15 Temmuz Darbe Girişimi
Deutsche Welle

Dedeağaç'taki Türk askerleri Atina'ya nakledildi

Türkiye'deki darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan Türk askerleri, güvenlik gerekçesiyle Dedeağaç'tan Atina'ya nakledildi.

22 Temmuz 2016 21:41


Türkiye'de 15 Temmuz'da başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin ertesi günü Yunanistan'a kaçan 8 Türk askerinin Yunanistan'daki yargı süreci devam ediyor. Sınırı yasadışı yollardan geçmekten dolayı 2 ay hapis cezasına çarptırılan askerler hakkında Yunan yargısının önünde şimdi de siyasi iltica talepleri var.

Askerlerin can güvenlikleri gerekçesiyle cuma günü Dedeağaç'tan Atina'ya nakledildikleri bildirildi. Nakil işleminin büyük bir gizlilik içinde yapıldığı ve askerlerin avukatlarından birinin haberi olmadığı belirtildi.

Öte yandan Yunan basınına perşembe gühü askerlerin avukatları aracılığıyla ortak yazılı bir açıklama yaptıkları yansıdı. Açıklamada, askerlerin Yunan halkına desteklerinden dolayı teşekkür ettikleri ve Yunan devletinde yol açtıkları karmaşa nedeniyle özür diledikleri, ancak başka çareleri olmadığını ifade ettikleri belirtiliyor. Darbe girişimine hiçbir şekilde dâhil olmadıklarını savunan askerlerin, ülkelerini seven Türk Silahlı Kuvvetleri üyeleri olduklarını, demokrasiye ve insan haklarına inançlarının tam olduğunu yazdıkları da bildiriliyor.

Askerlerin siyasi iltica talebinin ilk incelemesi bu hafta yapılmıştı. Çarşamba günü Atina'da siyasi iltica talebi işlemleri için sürecin başlayacağı bildirildi. Yunanistan daha önce iltica talebinin uluslararası anlaşmalara uygunluğunun araştırılacağını açıklamıştı. Hükümetin yargının alacağı karar doğrultusunda hareket etmesi bekleniyor.

Yunan basınında askerler

Yunan basını da konuyu yakından izliyor. To Vima gazetesi, Türkiye'nin askerlerin iade edilmesine yönelik yeniden Atina yönetimine baskı yaptığına yer veriyor. Gazete, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 15. maddesi kapsamındaki sözleşmeyi askıya aldığını açıklamasından sonra durumun daha zorlu hale geldiğine dikkat çekiyor.

Kathimerini gazetesi de Tsipras hükümetinden bir yetkilinin, Türkiye'deki durumun askerlerin iadesini her geçen gün daha çok zorlaştırdığını açıkladığına yer verdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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