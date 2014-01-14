DEDAŞ AKP'li Mardin Belediyesi'nin elektriğini kesti

Mardin Belediyesi hizmet binasının elektrikleri DEDAŞ’a olan 4 milyon 284 bin TL elektrik borcu yüzünden kesildi. Mardin Belediye Başkan vekili Murtaza Varlık, DEDAŞ ekiplerince birikmiş elektrik borçları nedeniyle belediyenin elektriğinin kesildiğini belirterek, bu uygulamanın etik olmadığını, hak ihlali olduğunu söyledi.

Kamu hizmeti görevi gören belediye hizmet binasında elektrik kesintisi nedeniyle hizmetlerinin aksadığını ancak jeneratörle enerji ihtiyacını gidermeye çalıştıklarını ifade eden Varlık, şöyle dedi:

“Kamu hizmeti yapan bir kurumun elektriğini kesmek etik değildir. Biz şu ana kadar birikmiş borcu olan hiçbir su abonemizin suyunu kesmedik, kesemeyiz de. Bu bir hak ihlalidir. Biz daha önce DEDAŞ ile protokol imzalamıştık. 13 Eylül 2013 tarihinde aylık tahakkuklara ilişkin yapılan tahakkuk eden fatura toplamlarının asgari 200 bin lira ödenmesi karşılığında elektrik enerjisinin kesilmeyeceğine ilişkin mutabakat bu yılın mart ayına kadar devam edecekti. Fakat buna rağmen elektriklerimiz kesildi. DEDAŞ, bu protokole uymadı. Yaklaşık 10 gündür elektriklerimiz kesik. Yine de vatandaşlarımızın hizmetini aksatmamaya çalışıyoruz. En büyük elektrik giderimiz su pompaları. Onlar olmasa belediyenin aylık elektrik gideri 50 bin lira civarında.”

Sırada Diyarbakır, Siirt ve Şanlıurfa var

Belediye bugün borcunu ödemezse sularının da kesilebileceği belirtiliyor. Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa belediyeleri ve bu illere bağlı ilçe ve beldelerin elektriklerinin de borçları yüzünden kesilmesi söz konusu.

'Kamu-özel ayrımı yapmıyoruz'

DEDAŞ Elektrik Perakende Satış Yöneticisi Ekrem Yalçın hizmet verdikleri bölge genelinde kamu ya da özel sektörün birikmiş borçlarının ödenmesi için daha önce birçok kez duyuru yaptıklarını söyledi. Kendilerinin de bir kamu görevi yürüttüğünü ve belediyeye karşı bir art niyetlerinin olmadığını anlatan Yalçın, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan illerde belediyelerin birikmiş borçlarının bulunduğunu belirtti.

Yalçın, bu uygulamanın sadece Mardin ile sınırlı olmadığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

“Kamu veya özel sektör ayrımı yapmadan borcu olan abonelerin elektriği kesilecek. Mardin Belediyesi’nin de elektriği, borçları nedeniyle kesildi. Borç ödeninceye ya da anlaşmaya varılıncaya kadar böyle devam edecek. DEDAŞ ve belediye ikisi de kamu hizmeti yapıyor. Art niyet yok. Belediye ile borçlarına ilişkin bir yapılandırma da olabilir. Biz hepsi bir anda ödensin demiyoruz. Daha önce bir ön protokol olmuştu ancak maalesef bu protokole dair bir çalışma yapılmadı. Biz de elektriği kesmek zorunda kaldık.”