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Yaşam

DEDAŞ binası personelin üstüne mühürlendi

Batman'da DEDAŞ, Gercüş Belediyesi’nin elektriklerini kesti, bunun üzerine Gercüş’ün BDP’li Belediye Başkanı Esat Üner, DEDAŞ binasını işçilerin üzerine mühürletti

10 Ocak 2014 21:58

Batman'ın Gercüş ilçesinde DEDAŞ, borcunu ödemediği gerekçesiyle belediyenin elektriğini kesti. Bunun üzerine BDP’li Belediye Başkanı Esat Üner, işyeri açma ruhsatı olmadığı gerekçesiyle içinde 4 personelin bulunduğu DEDAŞ İşletme Şefliği binasını mühürletti. Yaklaşık 2 saat içeride mahsur kalan personel daha sonra polisler tarafından çıkarıldı.

Gercüş’ün BDP’li Belediye Başkanı Esat Üner de Belediye Yazıişleri Müdürü Mehmet Eriman ve zabıta ekipleriyle DEDAŞ İşletme Şefliği’ne gitti.Başkan Üner, burada DEDAŞ sorumlusu mühendis Ömer Özdemir ile görüşerek, şefliğin işyeri açma ruhsatı bulunmadığını belirterek, mühürleyeceklerini ve binadaki personelin çıkmasını istedi.

Mühendis Özdemir, işyerlerini terk etmeyeceklerini söylemesi üzerine belediye görevlileri 4 personelin içeride kalmasına rağmen kapıyı kapatıp mühürledi.

Belediye Başkanı Esat Üner ve beraberindekiler DEDAŞ önünden ayrılırken, personel mühürlenen işyerinin içinde kaldı.Yaklaşık 2 saat mühürlenen işyerinde mahsur kalan DEDAŞ personeli durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis, mühürlenen işyeri kapısı üzerindeki ipleri gevşeterek, 4 personeli çıkardı, olayla ilgili 2 sorumlu personeli ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü.
 

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