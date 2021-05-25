Debisi baharda 4-5 kat artıyordu; Çoruh Nehri'ne dökülen Oltu Çayı kurudu

Kargapazarı Dağları'ndan doğan ve Erzurum'un Oltu ilçesinden geçerek, Çoruh Nehri'ne karışan Oltu Çayı en kurak dönemini yaşıyor. Bölge kışın ve ilkbaharda yeterli yağışı almadığı için suyun azaldığı çay, mayıs ayında ise kurudu. Bahar aylarında debisi 4-5 kat artan ve sık sık taşkınların meydana geldiği Oltu Çayı'nın kurumasıyla balıkların yaşam alanı da kalmadı.

"Arazilerimiz suya hasret kalacak"

Çayın ilk defa kuruduğunu söyleyen Aslanpaşa Mahallesi'nin muhtarı Zafer Şahin, "Daha 5'inci ayın sonlarındayız. Her sene bu aylarda Oltu Çayı yatağına sığmazken, böyle bir şey tarihinde belki de ilk defa yaşanıyor. Ciddi manada su sıkıntımız var, arazilerimiz suya hasret kalacak. Yardım bekliyoruz. Böyle giderse perişan olacağız" dedi.

Kış ve ilkbahar mevsimlerindeki kuraklık nedeniyle çayın kuruduğunu belirten Selami Bulut ise "Havaların kurak gitmesi nedeniyle çayda su kalmadı. Arazilerimiz susuz kaldı. Şimdiye kadar hiç böyle olmamıştı" diye konuşu.

"İlk defa şahit oldum"

Bölge halkından Selami Altun da "Ben 63 yaşındayım Oltu'da doğdum, büyüdüm; havaların kurak gitmesinden dolayı mayıs ayında çayın bu kadar azalmasına ilk defa şahit oluyorum. Geçtiğimiz yıllarda çay coşkun akardı" dedi.

Abdullah Demir ise çayın balıklar için yaşam alanı olmaktan çıktığını söyledi. (DHA)