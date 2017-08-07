Deadpool 2'den yeni görüntüler

Aksiyon ve komediyi bir araya getiren ‘Deadpool’ serisinin devam filmi olan ‘Deadpool 2’nin setinden yeni fotoğraflar yayımlandı.

Ryan Reynolds’ın başrolde yer aldığı ‘Deadpool’ filminin devamı çekiliyor.

Deadpool 2’nin setinden gelen yeni fotoğraflarda diğer başrol oyuncusu Zazie Beetz canlandırdığı şanslı Domino karakteri görülüyor.

İkincisini Tim Miller yerine David Leitch'in çektiği filmde, Deadpool karakterinin yakın arkadaşı olan, zamanda yolculuk edebilen, X-Men'in sevilen üyesi Cyclops'un oğlu Cable'ı Josh Brolin canlandırıyor. Deadpool'un enerjiyi maddeler üzerinden yansıtabilen İrlandalı düşmanı Black Tom'u ise Jack Kesy.

Filmde ayrıca Morena Baccarin, Brianna Hildebrand, Leslie Uggams ve Karan Soni de rol alıyor.