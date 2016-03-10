DBP'den Takvim'e: Bir kez daha haysiyetsizliğini ortaya koymuştur!

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İktidara yakın yayın politikasıyla bilinen Takvim gazetesinin HDP’li milletvekilleri hakkında hazırlanan dokunulmazlık fezlekeleriyle ilgili manşetini kınadı ve "bu gazeteyi almayarak tepkinizi gösterin" çağrısında bulundu.

Nefret Takvim'ine tepki: Gazetecilik onuru ayaklar altında!

"Havuz medyası, HDP'li milletvekilleri hedef alıyor" ifadelerinin yer aldığı DBP açıklaması şöyle:

Yayın politikaları ile HDP'li milletvekillilerini hedef haline getiren havuz medyasının başat yayın organlarından Takvim gazetesi, bugün bir kez daha objektiflikten yoksun bir habere imza atmıştır. Söz konusu gazete bugün HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile HDP milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Selma Irmak ve Ertuğrul Kürkçü'ün fotoğraflarını montajlayarak, 'Grup Fezleke' başlığıyla çirkinlik yapmak isterken eline yüzüne bulaştırmış, bir kez daha haysiyetsizliğini ortaya koymuştur. Evrensel ilkeler ve basın meslek ilkeleri ile bağdaşmayan Takvim gazetesinin bu yayın politikalarını kınadığımızı belirtmek istiyoruz.

Söz konusu gazetenin haberinin bir kadına dönük yaklaşımını ve çirkin zihniyetini ortaya koyma açısından çarpıcıdır. Halkımızdan; bu gazetenin haberlerine ve yorumlarına itibar etmemelerini, tepkilerini bu gazeteyi almayarak göstermelerini istiyoruz."