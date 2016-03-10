Nefret Takvim'ine tepki: Gazetecilik onuru ayaklar altında!

İktidara yakın yayın politikasıyla bilinen Takvim gazetesinin HDP’li milletvekilleri hakkında hazırlanan dokunulmazlık fezlekeleriyle ilgili manşeti sosyal medyada 'nefret söylemi' tepkilerine yol açtı. Gazetenin bugünkü (10 Mart 2016) nüshasında verilen haberde HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve milletvekili Selma Irmak'la kullanılan Selahattin Demirtaş, Ertuğrul Kürkçü ve Sırrı Süreyya Önder'e fotomontajla etek giydirildi ve manşette tepkilere neden olan "Grup fezleke" kelimelendirmesi yapıldı. Takvim'in manşeti Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girerken, "Gazetecilik onuru ayaklar altında" yorumu yapıldı.

Sosyal medyada manşete gelen tepkiler şöyle:

harem yüksek okuldur, etek de prof cüppesidir. — vivet kanetti uluç (@vivetchka) 10 Mart 2016

EEE? Sen şimdi hakaret mi etmiş oldun? Annen/eşin/kızın ne giyiyor? https://t.co/BjoeRh5aK3 — Naim Dilmener (@renemliD) 10 Mart 2016

Bu manseti atanlari kiniyorum

bu nasil cirkin bir ifade cok cirkin bir ima...

Ayip ayip #TakvimGazetesi #HDP pic.twitter.com/hj8W7L4voa — Güler Kömürcü (@gulerkomurcu) 10 Mart 2016

Yeni Türkiye'nin insansız medya araçları bunlar. Mekanları kanalizasyondur, yüzlerine tükürsen yağmur sanırlar! https://t.co/eUIubtMDQV — Ertugrul Mavioglu (@emavioglu) 10 Mart 2016

aklı sıra hdp'lilere etek giydirip hakaret ediyorlar. utanılacak zamanlar bunlar pic.twitter.com/fMeb6aa4vs — ismail saymaz (@ismailsaymaz) 10 Mart 2016

Annesinin eteklerine tutuna tutuna büyür çocuk Büyüyünce 'etek'i hakaret sayıyorsa, etek ona korkularını hatırlattığı içindir belki. #tahmin — Sevim Gözay (@SevimGozay) 10 Mart 2016

Bu alçaklıktan başka bir şey değil! Bu insanlara gazeteci diyorlar! Manşeti saklayın ileride suratlarına vurursunuz pic.twitter.com/bjS1tK8Cnp — Arzu Yıldız (@arzuyldzz) 10 Mart 2016