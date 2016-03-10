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Nefret Takvim'ine tepki: Gazetecilik onuru ayaklar altında!

Gazete, manşetinde HDP'li milletvekillerine fotomontajla etek giydirerek "Grup fezleke" kelimelendirmesi yaptı

10 Mart 2016 22:31

İktidara yakın yayın politikasıyla bilinen Takvim gazetesinin HDP’li milletvekilleri hakkında hazırlanan dokunulmazlık fezlekeleriyle ilgili manşeti sosyal medyada 'nefret söylemi' tepkilerine yol açtı. Gazetenin bugünkü (10 Mart 2016) nüshasında verilen haberde HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve milletvekili Selma Irmak'la kullanılan Selahattin Demirtaş, Ertuğrul Kürkçü ve Sırrı Süreyya Önder'e fotomontajla etek giydirildi ve manşette tepkilere neden olan "Grup fezleke" kelimelendirmesi yapıldı. Takvim'in manşeti Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girerken, "Gazetecilik onuru ayaklar altında" yorumu yapıldı.

Sosyal medyada manşete gelen tepkiler şöyle:

 

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