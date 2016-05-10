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Politika

DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek tutuklandı!

Yüksek 10 Mayıs'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı

13 Mayıs 2016 07:04

Diyarbakır'da 10 Mayıs'ta gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, savcılık ifadesi ardından "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Yüksek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak hapishaneye gönderildi.

Yüksek'in avukatı Muzaffer Özdemir, müvekkilinin farklı tarihlerde yaptığı konuşmaları gerekçesiyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile gözaltına alındığını belirtmişti.

Gözaltı işleminin ardından savcılığa çıkarılan Yüksek, saatler süren ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilmişti.

Tutuklama kararının ardından Demokratik Bölgeler Partisi, Twitter hesabından açıklama yaptı. Partinin açıklaması şöyle:

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