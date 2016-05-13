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DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, Adana F Tipi Cezaevine nakledildi

Bugün sabaha karşı tutuklanan Yüksek, 24 saat geçmeden Diyarbakır'dan Adana'ya gönderildi

13 Mayıs 2016 21:12

Yaptığı açıklamalar gerekçe gösterilerek tutuklanan DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, Adana F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi. 

Diyarbakır'da 10 Mayıs günü partisinin Danışmanlık Bürosu'ndan çıktığı sırada polisler tarafından gözaltına alınan ve bugün sabaha karşı yaptığı açıklamalar gerekçe gösterilerek "örgüt üyesi olmak" gerekçesiyle tutuklanan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, tutuklanmasının üzerinden daha 24 saat geçmeden başka cezaevine gönderildi. Yüksek'in mahkeme kararıyla Adana F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.  

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