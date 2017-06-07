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‘Dayan Yüreğim' final yaptı, ekip ödemelerini alamadı!

Sadece Ece Uslu'nun ödemesi yapıldı

07 Haziran 2017 16:33

Endemol Shine Türkiye'nin yapımcılığını gerçekleştirdiği, başrollerini Ece Uslu, Cansel Elçin, Nilay Deniz, Bengi Öztürk ve Berk Atan'ın paylaştığı ‘Dayan Yüreğim' dizisinin set ekibi ve oyuncuları, ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle yapımcı şirketine gidip haklarını isteyecekler. 

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, final yapan Dayan Yüreğim dizisinin oyuncuları ve set ekibi yarın (08 Temmuz 2017) öğlen saatlerinde toplu halde yapım şirketine giderek paralarını isteyeceği öğrenildi. Ekibin bir de basın açıklaması yapacağı ileri sürülüyor.

Sadece Ece Uslu'nun ödemesi yapıldı

13 bölüm yayınlandıktan sonra yayından kaldırılan dizinin oyuncuları ve set ekibinin yarın saat 13.00’te Endemol Shine’ın Levent’teki binasına giderek haklarını isteyeceği öğrenildi. Dizi ekibinden sadece Ece Uslu’nun ödeme aldığı, diğer oyuncuların çalışmalarının karşılığını tahsil edemediği iddia ediliyor.

Hazırlıkları bir yıl süren dizi 13 bölüm yayınlandı

Hikâyesi Ozan Yurdakul'a, senaryosu Serap Gazel'e ait ‘Dayan Yüreğim'in yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturuyordu. Hazırlıkları bir yıl devam eden dizi 13. bölümde final yapmıştı.  Dizi, daha önce de başrol oyuncusu Ece Uslu’nun, sette sinir krizi geçirip karavanı dağıttığı gündeme gelmişti. Uslu, projede her şeyini kaybeden ve yaşadığı büyük acının intikamını almak için savaş veren ‘Elvan’ karakterini canlandırıyordu.

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