'Dayakçı üniversiteli kızlar'a 10 yıl hapis

Trabzon'da internet üzerinden tartıştıkları üniversiteliler çağırdıkları evlerinde darp ettikleri iddiasıyla yargılanan üniversite öğrencisi Mihriban Y. ve Hasibe H. 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer iki sanıkd üniversiteli ise beraat etti.

Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'un Konaklar Mahallesi'nde geçtiğimiz Şubat ayında evlerine çağırdıkları kızları biber gazıyla etkisiz hale getirdikten sonra döven ve görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaşan üniversiteli kızların yargılandığı davada karar çıktı. Gelen son dakika haberine göre, üniversite öğrencisi Mihriban Y. ve Hasibe H. 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı, diğer iki sanık kız beraat etti.

Kavgadan önce makyaj yapmışlar

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Hukuk Fakültesi öğrencisi Nurçin Ç., geçen duruşmada sosyal medyadaki atışmanın üzerine Mihriban Y. ve Hasibe H'nin karşı taraftaki kızlara evin adresini verdiğini, gelme ihtimallerine karşı makyaj yaptıklarını söylemişti. Nurçin Ç., "Geleceklerini düşünmediler. Olur da gelirler düşüncesiyle makyaj yaptılar. Saat 21.00 gibi kapı çaldı, geldiler. Kapıyı ben açtım, kapının arkasına çekildim. Ayakkabıları ile içeri girdiler. Hasibe ayakkabılarını çıkarmalarını söyledi. Bunun üzerine onlar da ayakkabılarını çıkardılar" dedi.