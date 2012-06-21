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Dayakçı polislerden ikisi daha açığa alındı

Cep telefonuyla çekilen görüntüler sayesinde ortaya çıkan olayla ilgili dün de 5 polis açığa alınmış ve soruşturma başlatılmıştı

21 Haziran 2012 12:35

İstanbul Fatih’te, akrabalarıyla trafikte seyir halindeyken, polislerle yol verme tartışmasına girince dövülmesi olayıyla ilgili 2 polis daha açığa alındı. Açığa alınan polis sayısı 7'ye yükseldi.

İstanbul Valiliği’nden yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Fatih’te bir vatandaş ile kontrol denetim görevini yapan yürütmekte olan emniyet görevlileri arasında çıkan tartışma sonucu meydana gelen olayla ilgili 5 emniyet görevlisi açığa alınıp haklarında soruşturma başlatılmıştı. Yapılan inceleme neticesi olaya karıştıkları tespit edilin 2 polis memuru daha açığa alınmış olup haklarında soruşturma başlatılmıştır."

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