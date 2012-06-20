Polisten sokak ortasında tekme ve kemerle öldüresiye dayak!

Fatih’te, ailesiyle birlikte aracıyla seyreden sürücü ile polisler arasında yol verme tartışması yaşandı. Olay yerine gelen onlarca polis, eşinin ve çocuklarının gözleri önünde şahsı öldüresiye dövdü. Eşinin yalvarmasına aldırış etmeyen polisler, yerde yatan şahsa tekme ve kemerlerle vurdu. Olayla ilgili olarak 5 Emniyet görevlisi açığa alındı. İçişleri Bakanlığı da müfettiş görevlendirdi.

Olay, Fatih’te önceki gün saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; sokakta seyreden polis otosu, karşıdan gelen araca yol vermiş gibi yapıp aracın önünü kesti. Otomobilde eşi ve çocukları bulunan sürücü ile polislerin arasında yol verme tartışması yaşandı.

Polis dehşeti saniye saniye kaydedildi

Bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntülere göre; polisler tartıştığı şahsa önce vurmaya başlıyor. Bu sırada olay yerine çok sayıda resmi polis yığılıyor. Polisler, sürücünün eşinin çırpınışlarına aldırmadan şahsı yere yatırıp dövmeye başlıyor. Hızını alamayan bazı polisler ise kemeriyle yerde yatan şahsa vurmaya devam ediyor. Ayağa kaldırılan sürücü önce tenha bir yerde, ardından da polis aracında dayak yemeye devam ediyor.

Polisler, baygın bir halde yatan şahsın yardımına gelen esnafları da olay yerinden uzaklaştırıyor. Eşi ve çocuklarının gözleri önünde dayak yiyen şahıs, polis aracına bindirilerek gözaltına alınıyor.

Bu arada, olayı doğrulayan mahalle esnafı, basın mensuplarına konuşmaktan kaçındı.

Bakanlık müfettiş görevlendirdi

İçişleri Bakanlığı ise olayı incelemek için müfettiş görevlendirdi.

5 Emniyet görevlisi açığa alındı

İstanbul Valiliği de, 5 emniyet görevlisinin açığa alındığını bildirdi. Yapılan duyuruda, şu bilgilere yer verildi: "Dün gece yarısından sonra, Fatih ilçesinde bir vatandaş ile emniyet görevlileri (ekip) arasında çıkan tartışma sonucunda meydana gelen olayla ilgili olarak, 5 emniyet görevlisi açığa alınmış olup, haklarında soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunulur."

Fatih'teki polis şiddeti Meclis gündeminde

İstanbul Milletvekili Umut Oran, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Oran, “Herhangi bir talimatnamede, kemer ve çıplak yumrukla müdahale, baygın hale getirinceye kadar darp uygulama, yerde sabitlenmiş zanlının suratına tekme atma gibi bir müdahale yöntemi var mı” diye sordu.

Esnaf da tartaklandı

Görüntülerde, ayağa kaldırılan sürücünün önce tenha bir yerde, ardından da polis aracında dayak yemeye devam ettiği, polislerin baygın bir halde yatan şahsın yardımına gelen esnafları da tartaklayarak olay yerinden uzaklaştırdığının görüldüğünü kaydeden Oran’ın, yanıt beklediği sorular şöyle:

Soruşturma açtınız mı?

-Bakanlığınız tarafından olaya ilişkin bir soruşturma açılmış mıdır ve ilgili polis memurları hakkında suç duyurusunda bulunulmuş mudur? Bu polis memurları kimdir, mesleki geçmişlerinde daha önce benzeri biçimde yaşadıkları olay var mıdır, sicillerine işlenmiş midir, aldıkları adli veya idari cezalar var mıdır?

Kemer ve çıplak yumruk bir müdahale yöntemi?

- AİHM ve Türk yargısı içtihatlarında polisin zorunlu koşullarda, koşullara orantılı bir şekilde müdahale etme hakkı olduğu belirtilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ortaya konulan herhangi bir talimatnamede, kemer ve çıplak yumrukla müdahale, baygın hale getirinceye kadar darp uygulama, yerde sabitlenmiş zanlının suratına tekme atma gibi bir müdahale yöntemi bulunmakta mıdır?

Geçen yıl böyle kaç ‘münferit’ vaka var?

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2011 yılında bu şekilde yaşanan kaç “münferit” vaka vardır? Görev yetki ve sınırını aşarak bu tür darp olayına girdiği için geçen yıl İstanbul’da kaç polis memuru ve amiri, müdürü hakkında idari, adli inceleme soruşturma yapıldı? Bu inceleme ve soruşturmaların sonucu ne oldu, bunlardan kaçı mahkum oldu?

- Sıradan bir tartışma sebebiyle, ailesiyle seyahat etmekte olan bir şahsa kemerle vurma, tekme ve yumruk atma gibi bir uygulama hukuka ve ahlaka uygun mudur? Böyle kötü uygulamaların bertaraf edilmesi için bakanlığınız tarafından hangi eğitim çalışmaları yapılmaktadır? Kamuya hizmet etme görevi olan polis memurlarının insan haklarına ve vatandaşlara hak ettikleri saygıyı göstermesi için hangi standartlar belirlenmiştir, bu standartlara uygunluk nasıl denetlenmektedir, bu açıdan yapılan periyodik bir puanlama ve teftiş mekanizması bulunmakta mıdır?