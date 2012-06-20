Polis artık bunlarla dövecek

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sipariş edilen katlanabilir 'portatif cop' bugün İstanbul'da tanıtıldı. Eyüp'teki Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen tanıtımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkan Yardımcısı Ercan Taştekin basın mensuplarına bilgi verdi.

Yeni katlanabilir portatif copun sesi ve görüntüsüyle caydırıcı bir özelliğe sahip olduğunu söyleyen Taştekin, "Ses efekti ve görüntüsüyle saldırganı caydırıcı bir özelliğe sahip. Taşınabilir, kolay ulaşılabilir olması, sorun ortadan kalktıktan sonra kapatılmak suretiyle tahrik unsurunun önüne de geçiliyor" diye konuştu. Yeni coptan 6 bin adet alındığını söyleyen Taştekin, "25 eğitici var. Açılır copun uzmanlarımızın güvenliği için nasıl kullanılacağı konusunda eğitim veriyoru" dedi.

Yeni portatif copun mutlak suretle eğitimini alan personel tarafından kullanıcağının altını çizen Taştekin copun kullanılacağı birimler ve olayları da şöyle açıkladı:

"Asayiş birimlerinde kullanılacak. Bunun eğitimini alan personelimiz kullanacak. Bireysel ve psikopati olayları kesici ve delici aletle, kendisine ve çevresine zarar veren saldırganların etkisiz hale getirilmesi için kullanılacak."

Bir eğitici tarafından basın mensuplarına yeni copun kullanımıyla ilgili kısa süreli bir eğitim çalışması yapıldı. Eğiticinin karşısındaki hayali suçluya copunu çekerek "Lütfen fiilinize son veriniz" demesi, eğitim alan polis memurları tarafından tekrarlandı. Yeni copun açılır kapanır özelliği de eğitim sırasında görsel olarak yansıtıldı.

Portatif copun özellikleri

Kamuoyunda ’demir cop’ olarak bilinen katlanabilir ’portatif cop’tan Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı’nca deneme amacıyla ilk etapta 6 bin adet sipariş verildi. Portatif coplar, alüminyum ve çelikten üretiliyor. Katlandığında boyu 20 santimetre olan coplar, halen kullanılan 60-65 santimetre uzunluğundaki poliüretan copların aksine özel kılıfı sayesinde belde kolaylıkla taşınabiliyor. İç içe geçebilen 3 metal aksamdan oluşan yeni copların uzunluğu açıldığında yaklaşık 60 santimetreyi buluyor. Portatif cop AB ülkeleri ve ABD polisi tarafından yaygın olarak kullanılıyor.