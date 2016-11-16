Dayakçı kocaya "eşini intihara sürükledin" davası

Eşi tarafından aldatılan, şiddete maruz kalan ve sonunda intihar eden kadının kocasına “intihara yönlendirme” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, davaya dayanak olarak, iki çocuk annesi kadının yıllardır tuttuğu günlükleri gösterildi.

Eskişehir'de yaşayan Şemiye Budak (50), 1 Mart 2015’te kendisini karaciğerinden bıçakladıktan sonra Porsuk Çayı’na atlayarak intihar etmişti. Cinayete ilişkin bulguya ulaşamayan savcılık, Budak’ın 23 yıllık eşi Erhan Budak tarafından yıllardır şiddet gördüğünü ve aldatıldığını saptadı. Yapılan incelemeye göre Şemiye Budak günlüğüne, 2004’te “evlendiği günden beri hakaret, küfür, tehdit ve fiziki şiddete maruz kaldığını, artık dayanamadığını” yazdı.

Ekim 2014’te, eşi tarafından aldatıldığını belirtti. Ölümünden iki gün önce, 27 Şubat 2015’teki yazısında eşine son kez seslenen Budak, “Benim emeklerim havaya gitti. Şimdi suya, sonra da toprağa düşüyorum. Zaman bana istenmediğimi ve ölü olduğumu hatırlattı” cümlelerini yazdı. Ardından da “Vefasız ve büyük aşkım, hadi gülümse” diye yazdı.

Hayat arkadaşını değerleştirdi

Savcılık, Şemiye Budak’ın eşi tarafından anlaşılamadığını, insanlarla görüştürülmediğini, eşinin hakaret ve şiddetine maruz kaldığını, aldatıldığını, bütün bunların psikolojisini bozduğunu ve başka bir yol bulamadığı için intihar ettiğini belirledi. İddianamede, Erhan Budak’ın “Hayat arkadaşı olan eşini değersizleştirdiği, itibarsızlaştırdığı, resmi nikâhlı eşe yüklenen hukuki sorumluluğa açıkça aykırı davranarak ve bunların sonucunda eşinin intihar edebileceğini önceden öngörecek durumda olduğu ve bu sonucu istediği” belirtildi. Bu nedenle Budak hakkında TürkCeza Kanunu’nun (TCK) 84/2. maddesine göre “intihara yönlendirme” suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İlk duruşma ise dün görüldü.

Davada Erhan Budak, “Bir zaaf sonucu aldattım ama onu intihara sürüklemedim” dedi. Çiftin iki çocuğunun tanık olarak dinlenmesine karar veren mahkeme davayı ocak ayına erteledi.

"İdam kararımı sen verdin"

Şemiye Budak 18 Mayıs 2013’te eşinin kendisinden ölmesini istediğini ancak canına kastetmediğini vurguladı. Bir başka notta, “Sevgilim sen benim idam kararımı verdin. İlmeği boynuma geçirdin. İnfaz etmek için uygun zaman bekliyorsun” dedi.