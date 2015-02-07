Dawn, Ceres gezegeninden ilk görüntüleri gönderdi



Bundan dört yıl önce Güneş Sistemi'nin en büyük asteroidi olan Vesta'yı fotoğraflayan Dawn daha sonra Ceres'e doğru yola çıkmıştı.

Mars ve Jüpiter gezegenleri arasındaki asteroid kuşağında yer alan Ceres, yaklaşık 950 kilometre çapında. Uzay aracı Dawn, Ceres'e mart ayında varacak.

NASA'nın uzay robotları üzerinde çalışma yapan birimi JPL'nin (Jet Propulsion Laboratory) Dawn'la ilgili açıklamasının yanı sıra Almanya'nın Max Planck Enstitüsü de konuyla ilgili bir bildiri yayınladı.

Dawn'ın görüntü geçtiği özel kamera sistemi Göttingen'deki Güneş Sistemi Araştırmaları Merkezi'nin koordinasyonu altında geliştirildi. Elde edilen görüntülerin 14 kilometreye kadar çözünürlük sunduğu, fotoğrafların montajlanarak bir animasyona dönüştürüleceği belirtildi.

Max Planck Enstitüsü Güneş Sistemi Araştırmaları Merkezi'nin açıklamasında, "kömür gibi kapkara" olarak tanımlanan gezegende daha aydınlık bazı bölgelerin ve geniş kraterlerin dikkat çektiği belirtildi.

Ceres'in Vesta gibi güneş sisteminin ilk evrelerinde oluştuğu ihtimali üzerinde duruluyor. Uzmanlar sözkonusu cisimlerden elde edilecek verilerin bu döneme dair bilinmeyenleri aydınlatmasını umuyor.