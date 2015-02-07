T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Dawn, Ceres gezegeninden ilk görüntüleri gönderdi

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), uzay aracı Dawn'ın (Şafak) cüce gezegen Ceres'i 145 bin kilometre uzaklıktan görüntülediğini duyurdu.

07 Şubat 2015 14:56


Bundan dört yıl önce Güneş Sistemi'nin en büyük asteroidi olan Vesta'yı fotoğraflayan Dawn daha sonra Ceres'e doğru yola çıkmıştı.

Mars ve Jüpiter gezegenleri arasındaki asteroid kuşağında yer alan Ceres, yaklaşık 950 kilometre çapında. Uzay aracı Dawn, Ceres'e mart ayında varacak.

NASA'nın uzay robotları üzerinde çalışma yapan birimi JPL'nin (Jet Propulsion Laboratory) Dawn'la ilgili açıklamasının yanı sıra Almanya'nın Max Planck Enstitüsü de konuyla ilgili bir bildiri yayınladı.

Dawn'ın görüntü geçtiği özel kamera sistemi Göttingen'deki Güneş Sistemi Araştırmaları Merkezi'nin koordinasyonu altında geliştirildi. Elde edilen görüntülerin 14 kilometreye kadar çözünürlük sunduğu, fotoğrafların montajlanarak bir animasyona dönüştürüleceği belirtildi.

Max Planck Enstitüsü Güneş Sistemi Araştırmaları Merkezi'nin açıklamasında, "kömür gibi kapkara" olarak tanımlanan gezegende daha aydınlık bazı bölgelerin ve geniş kraterlerin dikkat çektiği belirtildi.

Ceres'in Vesta gibi güneş sisteminin ilk evrelerinde oluştuğu ihtimali üzerinde duruluyor. Uzmanlar sözkonusu cisimlerden elde edilecek verilerin bu döneme dair bilinmeyenleri aydınlatmasını umuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Amerikan UzayHavacılık DairesiDawnCeresGüneş SistemiVestaJüpiterDawn CeresJPLPropulsion Laboratory) DawnAlmanya Max Planck EnstitüsüGöttingen Güneş Sistemi Araştırmaları MerkeziPlanck Enstitüsü Güneş Sistemi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24