T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Davutoğlu'nun Gülen ile görüşmesinde rol oynayan büyükelçi tutuklandı

11. Cumhurbaşkanı Gül'ün de başdanışmanlığını yapan Gürcan Balık ile birlikte 2 büyükelçi daha tutuklandı

27 Ağustos 2016 10:30

Darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı döneminde özel kalem müdürü olan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dış politika başdanışmanlığını yapan eski büyükelçi Gürcan Balık ile görevden alınan büyükelçiler Ali Fındık ve Tuncay Babalı tutuklandı. Balık'ın, 2013'te dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Fethullah Gülen'in görüşmesine aracılık eden isim olduğu öne sürülmüştü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, darbe girişiminin ardından başlattığı soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Balık, Babalı ve Fındık, emniyetteki işlemleri sonrasında Ankara Adliyesi'ne getirildi. Büyükelçiler, savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Tutuklanmalarına karar verilen Balık, Babalı ve Fındık, Sincan Cezaevi'ne gönderildi. 

 

11. Cumhurbaşkanı Gül'ün de başdanışmanıydı

 

Gürcan Balık, Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı döneminde özel kalem müdürlüğünü yapmıştı. Balık'ın, 2013'te Davutoğlu ile Gülen'in görüşmesini ayarlayan kişi olduğu iddia edilmişti. Balık, 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün dış politika başdanışmanlığını da yürütmüştü. 

Tutuklanan Türkiye'nin eski Kanada Büyükelçisi Tuncay Babalı 17 Ağustos 2014'te, Türkiye'nin eski Kosta Rika Büyükelçisi Alı Fındık ise 11 Kasım 2015'te merkeze çekilmişti. 

Büyükelçi Babalı, 'FETÖ' üyesi olduğu iddiasıyla 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından görevden alınmıştı. Fındık'ın da merkeze çekilmesinden bir süre sonra görevden alındığı öğrenilmişti. 

ETİKETLER

Gürcan BalıkAhmet DavutoğluAbdullah GülAli FındıkTuncay BabalıFethullah GülenFETÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24