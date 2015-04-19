Davutoğlu’nun 'Akraba kayırmaya başladığınızda çöküşün izlerini görürsünüz' sözleri gönderme miydi?

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun “Bizim kültürümüzde nepotizm yoktur, bu benim yakınımdır, akrabamdır diye kayırmaya başladığınızda çöküşün izlerini görürsünüz” açıklaması "Bir yerlere gönderme mi yaptı?" sorusuna kapı araladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan'ın imam hatip müdürleri ile Diyarbakır'da toplantı yapması tartışma yaratırken, damadı Berat Albayrak'ın da AKP'den aday olması sonrası Davutoğlu'nun "nepotizm" açıklaması dikkat çekti.

Dün (19 Nisan 2015) Memur-Sen 5. Olağan Genel Kongresi’nde konuşma yapan Davutoğlu'nun açıklamalarından ilgili bölümler şöyle:

'Bizim kültürümüzde nepotizm yoktur'

Davutoğlu, devleti temsil edenlerin, milletin huzurunda, emreden değil, emir alan makamında bulunduklarını vurguladı. “Bu benim yakınımdır, bu benim akrabamdır, bu benim tanıdığımdır” diyerek devletin yürütülmeye başlanmasında çöküşün izlerinin görüleceğini dile getiren Davutoğlu, “Sadece ve sadece seçilmiş siyasi iradeyle iş yapacak, o iradeye tabi olacak, milli iradeye tabi olacaksınız ve millete hesap makamında olacaksınız. Aynı şekilde memurlar arasında örgütlenerek, bürokrasi içinde örgütlenerek, seçim sandığına gitmeden bu milletin iradesine hükmetmeye kalkan bir yapı varsa, ister bu yapı paralel yapı olsun ister vesayet olsun, ister cuntalaşma olsun hiçbirine izin vermeyiz” dedi.

*Akraba ve yakın arkadaşları kayırma