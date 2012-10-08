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Politika

Davutoğlu'nun başkanlık önerisine ÖSO'dan yeşil ışık

ÖSO siyasi danışmanı Bessam Dade, 'Davutoğlu'nun önerisini birebir Yemen modeli olmaması kaydıyla kabul ediyoruz' dedi

08 Ekim 2012 01:38

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) siyasi danışmanı Bessam Dade, Suriye'de akan kanın durması için Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, Suriye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Faruk Şara'nın, geçiş hükümetinin başkanı olması önerisini olumlu karşıladıklarını söyledi.

ÖSO siyasi danışmanı Bessam Dade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun önerisini birebir Yemen modeli olmaması kaydıyla kabul ediyoruz” dedi.
 
Yemen'in devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'e, görevi yardımcısına bırakırken uzun süreli mühlet tanındığını hatırlatan Dade, “Biz geçiş döneminin 
bir an önce gerçekleşmesini, görevin Beşşar'dan yardımcısı Faruk Şara'ya derhal devredilmesini istiyoruz. Yemen'de olduğu gibi cumhurbaşkanına mühlet tanınmasını istemiyoruz” diye konuştu.
 
Muhalif kesimlerin tümünün bu öneriyi kabul edeceğini söyleyen Dade, “Davutoğlu'nun önerisi Beşşar'dan kurtulmanın en iyi yolu, bu nedenle tüm muhalif kesimlerin bu öneriyi kabul edeceğini düşünüyorum” ifadesini kullandı.
 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu katıldığı bir televizyon programında Suriye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Faruk Şara ile ilgili, “Faruk Şara gayet akıllı ve vicdanlı bir tutumla bu son olaylarda, katliamların içinde yer almadı. Ama sistemi herhalde Faruk Şara'dan daha iyi bilen yok” açıklamasında bulunmuştu.

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