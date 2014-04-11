Davutoğlu'ndan Zaman muhabirine sitem

Japonya seyahatinden önce basın mensuplarının karşısına çıkan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Zaman muhabirinin kendisine yönelttiği soruları daha önce defalarca cevapladığını söyleyerek sitem etti.

‘Daha kaç soru soracaksınız?’

Sıra son soruya geldiğinde ortamda gergin anlar yaşandı. Son soruyu soran kişi Zaman Gazetesi muhabiri Servet Yanatma oldu. Zaman muhabiri Yanatma'nın "Dinlemelerin failini sosyal medyada mı arıyorsunuz?" sorusunu sormasının ardından Davutoğlu, muhabirin sözünü keserek, "Daha kaç soru soracaksınız Servet Bey? 10'a kadar çıkacak mı?" diye çıkıştı.

‘Ben bu soruların cevaplarını daha önce verdim’

Zaman muhabirinin sorduğu soruları yanıtlamayan Ahmet Davutoğlu, "Bu soruların cevaplarını daha önce verdim, daha fazla konuşmayacağım" ifadeleriyle toplantıyı noktaladı.