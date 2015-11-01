Davutoğlu'ndan seçim sonrası ilk mesaj: Elhamdülillah

1 Kasım genel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre tek başına iktidarı kazanan AKP'nin Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu Twitter üzerinden kısa bir yorum yaparak, "Elhamdülillah" ifadesini kullandı.

7 Haziran seçimlerinden 1 gün önce attığı "Elhamdülillah" tweet'ine yorum yazan Ahmet Davutoğlu, aynı ifadeleri kullandı.

Davutoğlu'nun genel başkanı olduğu AKP, 7 Haziran seçimleri için yürüttüğü kampanyayı "Haydi Bismillah" isimli şarkıyla başlatmıştı.

Yüksek Seçim Kurulu, AKP'nin seçim şarkısında geçen 'Bismillah' kelimesinin, 298 sayılı Seçim Kanunu'nun 58. maddesindeki hükümlere aykırı olduğu kanaatine vararak 'Bismillah' kelimesinin, seçim propagandasında kullanılmayacağına karar vermişti.

Ahmet Davutoğlu'nun Twitter'den yaptığı paylaşım şöyle:



Elhamdülillah...

— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) 1 Kasım 2015