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AKP tüm illerde oylarını artırdı

MHP, bir tek Ardahan'da oylarını artırırken; HDP'nin ise tüm illerde oy sayısı azaldı

01 Kasım 2015 22:06

7 Haziran seçimlerinden 5 ay sonra gerçekleştirilen 1 Kasım Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, 13 yıllık tek parti iktidarını 7 Haziran'da yitiren AKP, oylarını ülke genelinde artırdı.

Hurriyet.com.tr'nin haberine göre, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre AKP şu anki rakamlara göre hiçbir ilde düşüş yaşamadı. Bunun aksine tüm illerde oy oranlarını artırdı.

 AK Parti'nin oyunun en çok arttığı iller:

Iğdır %22,98
Bingöl %21,19
Şanlıurfa %18,84
Muş %17,71
Kilis  %16,80

Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise 41 şehirde oy oranları düştü. En çok oy kaybedilen şehir %5,12 ile Bolu. 

CHP'nin oy oranını en fazla artırdığı iller

Ardahan %7,30
Kırklareli %5,39
Bilecik  %5,20
Kilis %4,54
Kars %4,52

MHP'nin en çok oy kaybettiği iller

Kilis  %16,82
Iğdır %13,02
Bilecik %11,50
Bayburt %10,73
Artvin %9,08

HDP'nin en çok oy kaybettiği iller

Bingöl %13,32
Ağrı %12,94
Kars 12,24
Bitlis %12,11
Van  %11,52

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