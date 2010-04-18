Davutoğlu'ndan İran yaptırımına sert çıkış

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‘Yaptırımlara peşinen teyit olamaz'

Amorim ile Davutoğlu, ortak basın toplantısında İran sorununa çözüm önerileriyle ilgili sorularla karşılaşıp ayrıntı veremeyeceklerini belirtirken “Önemli olan güven tesis etmek, bunun için de bütün alternatifleri değerlendiriyoruz” dedi. “Bölgede askeri girişim, hareketlilik, ekonomik yaptırım, cezalandırma da istemiyoruz, bunun için diplomatik çözüm doğrultusunda çalışıyoruz” vurgusu yapan Davutoğlu, ekonomik yaptırımlara değil, ekonomik bağımlılığa inandıklarını belirtip “Bölge ülkeleri ekonomik açıdan ne kadar birbirine bağımlı olursa barış o oranda tesis edilir, güven oluşur” dedi.Davutoğlu, BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesiyle Almanya’nın oluşturduğu 5+1’in İran’a yaptırım paketinin detaylarını diğer üyelerle paylaşmamasından yakındığı hatırlatılınca, şu çıkışı yaptı:"Hayır, bunu bizimle paylaşmak istediklerini söylüyorlar. Yaptırımları onayladık da, paketi tartışıyoruz gibi bir kanaat yaratılıyor. Peşinen teyit vermemiz söz konusu olamaz. Önce tabloyu görebilmemiz lazım. Tüm çabaların tüketilmesi lazım. Daha tüketilmedi. Tüketildikten sonra da alınacak tedbirin yine bütün BM Güvenlik Konseyi üyelerince konuşulması lazım. Yani belli ülke gruplarının kendi aralarında müzakereler yürütüp, ‘Biz anlaştık’ diye bir şey getirmesi; diğer ülkelerin konumlarını yeterince değerlendirmemek anlamına gelir.”